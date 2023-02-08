Синицина — о Костомарове: чемпион с боевым характером и силой, которая многим не снилась

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина обратилась к фигуристу Роману Костомарову, который почти месяц находится в реанимации. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.
«Дорогой Ромочка, с днём рождения тебя! Ты наш чемпион с боевым характером и силой, которая многим не снилась! Ты даже не представляешь, сколько молятся за тебя и верят. Желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем, кто рядом», — написала Виктория Синицина в своих социальных сетях.
10 января Роман Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
- 8 февраля 2023
-
22:51
-
22:00
-
21:36
-
21:21
-
21:03
-
20:10
-
19:25
-
19:07
-
18:42
-
18:07
-
17:52
-
17:29
-
17:27
-
17:06
-
17:02
-
16:56
-
16:56
-
16:37
-
16:37
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
14:10
-
13:44
-
13:37
-
13:27
-
13:14
-
12:22
-
12:14
-
11:54
-
11:09
-
10:30
-
10:17
-
10:00
-
09:48