Синицина — о Костомарове: чемпион с боевым характером и силой, которая многим не снилась

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина обратилась к фигуристу Роману Костомарову, который почти месяц находится в реанимации. Сегодня, 8 февраля, Костомарову исполняется 46 лет.

«Дорогой Ромочка, с днём рождения тебя! Ты наш чемпион с боевым характером и силой, которая многим не снилась! Ты даже не представляешь, сколько молятся за тебя и верят. Желаю бесконечного здоровья тебе и сил всем, кто рядом», — написала Виктория Синицина в своих социальных сетях.

10 января Роман Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.