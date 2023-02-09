Туктамышева, Кондратюк, Волосожар и другие примут участие в новом шоу Ильи Авербуха

Хореограф и продюсер Илья Авербух представит своё новое шоу «Ледниковый период». Шоу пройдёт 8 марта в Санкт-Петербурге на ледовой арене СК «Юбилейный».

В шоу примут участие такие звёзды, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Артём Федорченко, Иван Букин, Татьяна Волосожар. Вместе с ними выступят Иван Колесников, Алла Михеева, Иван Скобрев, Фёдор Федотов и другие звёзды телепроекта «Ледниковый период 2022». Отмечается, что участие Евгении Медведевой в гала-шоу пока остаётся интригой.