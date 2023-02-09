Новицкий: зарубежные фигуристы ведут себя неэтично по отношению к Валиевой

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий высказался о нападках со стороны зарубежных фигуристов в адрес россиянки Камилы Валиевой.



«Зарубежные фигуристы, предъявляя претензии Валиевой за посты в соцсетях, в любом случае ведут себя неэтично. Наши ребята своим потом и кровью заслужили золотые медали командного турнира на Олимпийских играх — 2020. И если в угоду чьим-то интересам его результаты будут пересмотрены, это станет очень неприятным прецедентом. Это в определённой степени подорвёт у спортсменов доверие к МОК в частности и олимпийскому движению в целом.



С другой стороны, тех же американских фигуристов, занявших в Пекине второе место, можно понять. Ведь речь идёт не о простых наградах, кусках металла. Борьба развернулась за то, чтобы навсегда войти в историю как олимпийские чемпионы. Это невероятно значимо. И данное достижение не перекроет даже тот факт, что оно будет фактически достигнуто в кабинетах WADA и CAS, а не на льду», — приводит слова Новицкого «RT на русском».

Напомним, российские фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях на турнире в 2022 году. Однако спортсмены так и не получили золотые медали, так как на следующий день после завершения соревнования стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которая была сдана 25 декабря 2021 года. Началось расследование. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вынесло оправдательный приговор по делу Валиевой, аннулировав её результаты лишь в первенстве России. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).