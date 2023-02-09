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Редактор Inside the Games рассказал, как был опубликован инсайд про допинг Камилы Валиевой

Редактор Inside the Games рассказал, как был опубликован инсайд про допинг Камилы Валиевой
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Редактор портала Inside the Games Данкан Маккей рассказал, как год назад был опубликован инсайд о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Награждение после окончания олимпийского командного турнира фигуристов было отложено. СМИ предполагали, что это связано именно с командой ОКР, но никак не с Валиевой.

«Ровно год назад Inside the Games раскрыл самую громкую историю о допинге на Олимпийских играх со времён Бена Джонсона в Сеуле в 1988 году. Мы эксклюзивно сообщили, что положительный результат теста на допинг был у 15-летней Камилы Валиевой, поэтому команда ОКР может лишиться золотых медалей.

Автором сенсации стал журналист Майкл Пэвитт, представлявший нас в Пекине. Как только появились новости об отмене церемонии награждения по «юридическим причинам», он начал копать и правильно определил, что в деле замешан член команды ROC. Мы обзвонили всех, задействовали все связи и опубликовали имя Валиевой, только когда были на 100% уверены, хотя так и не дождались официального подтверждения.

Реакция в соцсетях была не похожа ни на одну другую историю, в которую я был вовлечён за свою более чем 30-летнюю карьеру. Наблюдать за тем, как после публикации новости лайки тысячами растут каждую секунду, было странным образом завораживающе», — написано в редакционной статье Inside the Games.

Автор также вспоминает, что вопрос о портале был поднят в российской Госдуме, об этом говорил даже официальный представитель президента страны. А затем ему и Пэвитту стали поступать угрозы в соцсетях, о чём писали СМИ.

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