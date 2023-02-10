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Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.

Роман пришёл в себя после операции, температура тела в норме, сообщает телеграм-канал «112».

Сейчас врачей беспокоит некроз на руках: все пальцы почернели и неактивны. Состояние Костомарова медики оценивают как крайне тяжёлое и пока не рискуют снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.

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