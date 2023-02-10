Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста.
Роман пришёл в себя после операции, температура тела в норме, сообщает телеграм-канал «112».
Сейчас врачей беспокоит некроз на руках: все пальцы почернели и неактивны. Состояние Костомарова медики оценивают как крайне тяжёлое и пока не рискуют снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
- 10 февраля 2023
-
11:00
-
10:28
-
10:18
-
10:12
-
10:08
-
09:58
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
02:23
-
00:58
- 9 февраля 2023
-
23:00
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:28
-
21:00
-
19:30
-
19:22
-
18:44
-
17:40
-
15:53
-
15:41
-
14:43
-
14:31
-
14:16
-
12:52
-
12:00
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:00