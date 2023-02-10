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Валиева — о программе в образе Уэнсдей: не ожидала, что номер зайдёт настолько. Это круто

Валиева — о программе в образе Уэнсдей: не ожидала, что номер зайдёт настолько. Это круто
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Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что не ожидала такой бурной реакции на свой показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс.

«Музыку для номеров чаще всего предлагает Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна Тутберидзе тоже. Я иногда предлагаю, пытаюсь это делать. Например, номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне.

Не ожидала, что номер зайдёт прям настолько. Но это очень-очень круто. Не знаю, как это объяснить. Значит, всё мы сделали правильно. Конечно же, я смотрела сериал «Уэнсдэй» сразу, как он вышел», — сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

На прошедшем в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps — Goo Goo Muck, а также под хит Леди Гаги — Bloody Mary. По итогам соревнований она заняла второе место, уступив первую строчку Софье Акатьевой.

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