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«Чувствуем себя свободнее». Чок — о прокате ритм-танца на чемпионате четырёх континентов

«Чувствуем себя свободнее». Чок — о прокате ритм-танца на чемпионате четырёх континентов
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Американская фигуристка Мэдисон Чок, выступающая в танцах на льду с Эваном Бэйтсом, прокомментировала лидерство по итогам ритмического танца на чемпионате четырёх континентов.

«Мы прекрасно провели время на льду. Было так много радости в наших сердцах и в нашем выступлении. Каждый раз, когда мы катаем эту программу, мы чувствуем себя всё свободнее и свободнее. А выступать перед домашней публикой — одно удовольствие.

Что касается льда, мы чувствовали себя комфортно на нём. Я не заметила никаких проблем. Было удивительно видеть, как падали другие пары. Просто надеюсь, что с ними всё в порядке, и в воскресенье будут бороться все лучшие пары», — приводит слова Чок пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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