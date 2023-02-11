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ISU Чемпионат четырёх континентов. Спортивные пары, произвольная
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Фигурист Валерий Колесов вернулся к тренировкам после болезни

Фигурист Валерий Колесов вернулся к тренировкам после болезни
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Фигурист Валерий Колесов, выступающий в соревнованиях спортивных пар с Ясминой Кадыровой, сообщил, что вернулся к тренировкам после болезни.

«Начали подготовку со вторника», — приводит слова Колесова ТАСС.

Напомним, болезнь Колесова стала причиной того, что спортивная пара снялась с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. В короткой программе Кадырова и Колесов допустили две ошибки — на выезде с тройного подкрута и с тройного выброса. По итогам короткой программы спортивная пара заняла лишь пятое место.

Кадырова и Колесов ранее отобрались на финал Гран-при России, который пройдёт с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. На чемпионате России – 2023 в Красноярске пара заняла четвёртое место.

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