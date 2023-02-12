Миура и Кихара выиграли чемпионат четырёх континентов среди спортивных пар

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа спортивных пар. Лучший результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, получившие за свой прокат 137,105 балла. В совокупности с выигранной короткой программой, японский дуэт стал обладетелем золотых медалей с отрывом более чем в семь баллов от ближайших преследователей.



Второе место по итогам соревнований заняли американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (201,11). Канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам расположились на третьей позиции.



Всего в турнире принмало участие 10 пар.



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Спортивные пары



1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 208,24.

2. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) – 201,11.

3. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 193,84.

4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 186,33.

5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 169,09.

6. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) – 168,69…

9. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) – 113,48.

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