Миура и Кихара выиграли чемпионат четырёх континентов среди спортивных пар

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась произвольная программа спортивных пар. Лучший результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара, получившие за свой прокат 137,105 балла. В совокупности с выигранной короткой программой, японский дуэт стал обладетелем золотых медалей с отрывом более чем в семь баллов от ближайших преследователей.
Второе место по итогам соревнований заняли американцы Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (201,11). Канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам расположились на третьей позиции.
Всего в турнире принмало участие 10 пар.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Спортивные пары
1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 208,24.
2. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) – 201,11.
3. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 193,84.
4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 186,33.
5. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) – 169,09.
6. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) – 168,69…
9. Изабелла Гамес/Александр Коровин (Филиппины) – 113,48.
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