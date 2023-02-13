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Гербольдт: по идее, Валиева не должна была ехать на Олимпиаду

Гербольдт: по идее, Валиева не должна была ехать на Олимпиаду
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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу о допинговом нарушении, однако аннулировало результаты Валиевой в первенстве России. Теперь чемпионкой считается Александра Трусова.

«Трусовой хотелось бы какого-то признания, чтобы ей вручили титул. С другой стороны, это же было так давно, что становится уже непонятно, а зачем это делать. Получается, что и другим спортсменам должны вручить их медали.

Нужно ли проводить вручение тихо? Тут скользкий вопрос. У неё забрали титул чемпионки России, но обиды не должно быть. По идее, она не должна была тогда ехать на Олимпиаду, но она поехала и с каким-то титулом хотя бы осталась. Очень обидно сейчас Лизе Туктамышевой, которая должна была ехать на Олимпиаду. Она же могла что-то занять, что-то выиграть. Но ничего не вышло. Ей должно быть обидно», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».

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