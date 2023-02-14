Источник: врачи спасли кисти Романа Костомарова, ампутированы только несколько пальцев

Врачам удалось спасти кисти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова от ампутации, операция коснулась только нескольких пальцев.

Накануне СМИ сообщили, что спортсмену из-за развивающегося некроза ампутировали обе кисти.

«Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Информация о том, что олимпийскому чемпиону удалили кисти полностью, — фейк.



По нашей информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят», — написано в телеграм-канале Mash.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией и долгое время его жизнь поддерживали аппараты ЭКМО и ИВЛ. Это привело к проблемам с периферическим кровообращением и некрозу, из-за чего ранее спортсмену ампутировали стопы.