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Источник: врачи спасли кисти Романа Костомарова, ампутированы только несколько пальцев

Источник: врачи спасли кисти Романа Костомарова, ампутированы только несколько пальцев
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Врачам удалось спасти кисти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова от ампутации, операция коснулась только нескольких пальцев.

Накануне СМИ сообщили, что спортсмену из-за развивающегося некроза ампутировали обе кисти.

«Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Информация о том, что олимпийскому чемпиону удалили кисти полностью, — фейк.

По нашей информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят», — написано в телеграм-канале Mash.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией и долгое время его жизнь поддерживали аппараты ЭКМО и ИВЛ. Это привело к проблемам с периферическим кровообращением и некрозу, из-за чего ранее спортсмену ампутировали стопы.

Костомарову ампутировали стопы. Врачи борются за сохранение верхних конечностей Костомарову ампутировали стопы. Врачи борются за сохранение верхних конечностей
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