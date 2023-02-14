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Трусова ко Дню всех влюблённых опубликовала ролик из совместных фото с Кондратюком

Трусова ко Дню всех влюблённых опубликовала ролик из совместных фото с Кондратюком
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Серебряный призёр Олимпийский игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ко Дню всех влюблённых опубликовала клип на песню Ёлки «Моревнутри». Ролик смонтирован из фото и видео, на которых фигуристка снята вместе со своим возлюбленным – олимпийским чемпионом в команде, чемпионом России и Европы 2022 года Марком Кондратюком.

«С Днём Всех Влюблённых», — подписала видео Трусова, поставив смайл сердца.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

О романе Трусовой и Кондратюка стало известно после сезона-2021/2022. Фигуристы вместе проводили отпуск и не стали скрывать свои отношения. В дальнейшем Александра и Марк часто появлялись вместе на публичных мероприятиях, а текущий сезон Трусова проводит в группе Светланы Соколовской, где тренируется Кондратюк.

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