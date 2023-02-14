Трусова ко Дню всех влюблённых опубликовала ролик из совместных фото с Кондратюком

Серебряный призёр Олимпийский игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова ко Дню всех влюблённых опубликовала клип на песню Ёлки «Моревнутри». Ролик смонтирован из фото и видео, на которых фигуристка снята вместе со своим возлюбленным – олимпийским чемпионом в команде, чемпионом России и Европы 2022 года Марком Кондратюком.
«С Днём Всех Влюблённых», — подписала видео Трусова, поставив смайл сердца.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
О романе Трусовой и Кондратюка стало известно после сезона-2021/2022. Фигуристы вместе проводили отпуск и не стали скрывать свои отношения. В дальнейшем Александра и Марк часто появлялись вместе на публичных мероприятиях, а текущий сезон Трусова проводит в группе Светланы Соколовской, где тренируется Кондратюк.
- 14 февраля 2023
-
14:05
-
13:30
-
13:10
-
12:57
-
12:39
-
12:19
-
11:13
-
10:39
-
09:52
-
09:40
-
00:52
-
00:01
- 13 февраля 2023
-
23:51
-
22:46
-
22:39
-
22:14
-
22:07
-
21:32
-
19:07
-
16:46
-
16:40
-
16:23
-
14:42
-
13:24
-
11:25
-
11:08
-
10:57
-
07:24
-
06:58
-
01:52
- 12 февраля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:08
-
23:01
-
19:12