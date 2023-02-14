Синицина и Кацалапов — о серебре ОИ-2022: в этой медали наша жизнь

Виктория Синицина и Никита Кацалапов опубликовали пост к годовщине завоевания серебряной медали Олимпийских игр – 2022 в танцах на льду.

«Этот день останется в наших сердцах навсегда!!! Все наши эмоции хочется передать и рассказать, но это невозможно! Мы шли к этому дню, к своей мечте 8 лет. Плечо к плечу, рука об руку. Не жалели себя, выкладывались больше чем на максимум.

В этой медали всё: наша жизнь, взлёты, падения, слёзы, боль и радость, но самое главное — это огромная и безграничная любовь к нашему делу. Спасибо всем, кто был тогда с нами и остаётся до сих пор», — написали Синицина и Кацалапов в своих соцсетях.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

Синицина и Кацалапов встали в пару после Олимпиады-2014, где Никита завоевал командное золото и личную бронзу, выступая в дуэте с Еленой Ильиных. Вместе Виктория и Никита – чемпионы мира – 2021 и двукратные чемпионы Европы. В Пекине-2022 Синицина и Кацалапов также помогли завоевать сборной России золото командного турнира.