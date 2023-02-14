Синицина: когда мы поняли, что завоевали серебро на ОИ, глаза наполнились слезами

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об эмоциях после завоевания серебряной медали в танцах на льду на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Виктория: Нас поддерживало огромное количество человек: родные, друзья, знакомые, тренеры, болельщики и даже люди, впервые включившие трансляцию Олимпиады по телевизору. Но, что ещё важнее, мы сами были друг для друга очень важной опорой. Перед выходом на лёд держали друг друга за руки, смотрели в глаза и без слов обменивались энергией. А чувства во время прокатов даже нельзя описать словами. Представьте, что эмоции буквально выплёскиваются через край от того, какие они яркие и взрывные. Неповторимо!



Никита: Во время ожидания оценок мы чувствовали, что сделали всё, на что были способны в этот момент. И, честно говоря, не было мыслей, что результаты могут нас сильно разочаровать. Сердце всё равно бешено колотилось, но мы постепенно выдыхали и верили в лучшее в ожидании результатов.



Виктория: Когда мы поняли, что завоевали серебро, глаза наполнились слезами. Но это происходило только потому, что нас переполняли эмоции. Не верилось, что всё закончилось, что мы это сделали и на самом деле завоевали медали. Чувства, которые мы испытывали в тот момент, сложно было бы с чем-то сравнить.



Никита: Мы были очень счастливы. Да, наша пара летела в Пекин за победой, но мы понимали, что вложили в эти соревнования всю свою душу, время и силы. Мы работали до последнего, танцевали так, как не танцевали ещё никогда до этого. И это главное.