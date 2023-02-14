Фигуристка Синицина рассказала о закулисной жизни спортсменов на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, рассказала, чем запомнились ей Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

Год назад в Пекине Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами в команде и завоевали серебро личного турнира.



«Если говорить о каких-то запоминающихся историях, то нам вспоминается жизнь спортсменов за кулисами. Мы выступали очень рано: с шести утра тренировались, а в девять уже показывали программы. Времени для того, чтобы доехать до гостиницы после тренировки, совершенно не было, и мы оставались на катке. Естественно, нам хотелось прилечь и вздремнуть, поднять ноги, чтобы разогнать кровь. Кто-то спал в коридоре, кто-то в раздевалке, а кто-то в зале для разминки. И тут мы случайно нашли комнату для массажа с лежаками. Прямо на двери писали наши фамилии, время, в которое мы там планируем быть, и «бронировали» комнату под себя. Интересное было чувство: ты лежишь в массажном кабинете и слышишь, как кто-то уже выходит на лёд и катает свою программу», — сказала Синицина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.