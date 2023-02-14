Мишина и Галлямов рассказали о номере на фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивной паре, прокомментировали их выступление на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».



«Номер подготовили специально к этому шоу, всё-таки шоу романтическое, праздник, мы специально старались подобрать музыку и сделать программу, чтобы это было очень гармонично.



У нас музыка группы «Город 312» — «Останусь». Было несколько вариантов, постепенно что-то убирали, искали самый лучший, самый выигрышный, вместе с нашей командой пришли к пониманию, какая музыка лучше всего подойдёт», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



«Наверное, мы начали искать музыку за месяц до шоу, чтобы проверить все варианты, подготовить новые, и остановились на этом варианте.



Важно ли в нашей жизни чувство влюблённости? Наверное, можно начать с того, что шоу называется «Влюблённые в фигурное катание», мы себя, естественно, относим к этим влюблённым в наш спорт. Мы рады показывать наши программы, нашу любовь на льду», — добавила Мишина.

«Мы действительно влюблены в наше дело, мы очень любим то, чем мы занимаемся, и также хотим показать любовь нашим болельщикам, дарить её», — отметил Галлямов.