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Никита Кацалапов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры

Никита Кацалапов ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

«Вы знаете, мы со льда вообще не выходим в принципе, то что мы не выступали в первой половине спортивного сезона… Мы катались больше, чем обычно. Мы посмотрим и создадим такой стратегический план с нашими тренерами, на данный момент у нас много проектов, много замечательных выступлений в шоу. Чемпионат страны прошёл, чемпионата Европы не будет, поэтому у нас ещё достаточно времени, чтобы подумать об этом», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее пара приняла решение приостановить карьеру на полсезона.

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