Видео: выступление Анны Щербаковой на фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийская чемпионка 2012 года в женском одиночном катании Анна Щербакова приняла участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

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В августе 18-летняя Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Спортсменка вернулась к тренировкам, а также дебютировала в роли ведущей на ТВ-шоу «Ледниковый период».

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» прошёл сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Анны Щербаковой, в нём также приняли участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.