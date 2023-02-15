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Ученицы Плющенко заявили тройной аксель в короткой программе на ЧР среди юниоров

Ученицы Плющенко заявили тройной аксель в короткой программе на ЧР среди юниоров
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В Перми стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Стал известен контент, который заявили на короткую программу девушки. Из 18 участниц только двое планируют исполнить элемент ультра-си – тройной аксель. Это Вероника Жилина и Софья Титова, тренирующиеся в академии Евгения Плющенко.

Жилина и Титова начнут прокат с каскада тройной аксель – тройной тулуп, а затем планируют исполнить двойной аксель, а также тройной риттбергер.

Конкуренцию ученицам Плющенко на первенстве России составят Алина Горбачёва, ставшая девятой на взрослом чемпионате страны, а также Елизавета Куликова, Любовь Рубцова, Мария Гордеева, Виктория Морозова, Таисия Щербинина и другие.

Выступление юниорок в короткой программе начнётся сегодня, 15 февраля, в 15:10 по московскому времени.

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