Григорий Фёдоров: хотел хорошо откататься — пока вышло не на максимум

Чемпион России по прыжкам Григорий Фёдоров прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.



Фёдоров допустил ошибку при исполнении тройного акселя и занимает пятое место после короткой программы, уступая шесть баллов лидирующему Арсению Федотову. Идущему третьим Владиславу Дикиджи ученик Светланы Соколовской проигрывает 0,22 балла.



«Почему не получился чисто тройной аксель? Наверное, уверенности не хватило. Можно было больше идти на него, я сомневался, и в итоге так и получилось. Будем завтра стараться кататься чисто. Первенство России — для юниоров самый главный турнир в этом сезоне. Волновался ли из-за этого? Я всегда волнуюсь. Четверной лутц даётся легче, чем тройной аксель? Наверное, нет. Это скорее просто общее волнение, чем именно аксель не получается. Статус фаворита давит? Вообще об этом не думал, просто приехал, хотел хорошо откататься. Пока вышло не на максимум (смеётся)



Наставления от Марка Кондратюка? Пожелал удачи, да. На этом турнире цель — попадание в сборную.



Выступления одногруппников на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» не смотрел, только статью утром видел, обзор. Выступление Загитовой? А вот это видел. Ничего. Если бы предложили спеть, спел бы? На сцене — нет. Пока не тот уровень.

Нашёл ли применение призовым от чемпионата России по прыжкам? Пока не всем. Часть вложили в облигации, часть пока осталась. Папа разбирается в финансах», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.