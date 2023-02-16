Восемь фигуристок заявили ультра-си в ПП в рамках первенства России
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Восемь фигуристок заявили ультра-си в произвольную программу в рамках первенства России среди девушек.
Софья Титова (Москва) — два 3А и два 4S.
Вероника Жилина (Москва) — 4S, два 4Т и один 3А.
Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) — 4T.
Алиса Юрова (Липецкая область) — 3А.
Любовь Рубцова (Москва) — 4Lo.
Марья Гордеева (Москва) — 4Т и 4S.
Дарья Садкова (Республика Марий Эл) — 4Т.
Алина Горбачёва (Тверь) — два 4S и 4T.
После короткой программы лидером турнира является Алина Горбачёва.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь
Девушки. Короткая программа
1. Алина Горбачёва (Тверь) – 74,51.
2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 71,46.
3. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 68,81.
4. Мария Гордеева (Москва) – 68,27.
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