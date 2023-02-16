«Поставлю троечку». Фёдоров оценил своё выступление на первенстве России среди юниоров
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Фигурист Григорий Фёдоров прокомментировал своё выступление на первенстве России среди юниоров. Воспитанник Светланы Соколовской признался, что боролся с волнением во время проката на турнире.
«Не очень доволен. Пока конкретно не разбирали ошибки, но большинство ошибок очевидны. Волновался, борюсь со своей нервной системой. Это с опытом приходит, нужно кататься и не сдаваться. Пока не обсуждали, как будем готовиться к финалу Гран-при. В штатном режиме.
Если сравнивать мою готовность с моим выступлением — поставлю троечку. Форма была хорошая, должен был лучше кататься. Буду рад медали, но впечатлений от проката это не изменит», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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