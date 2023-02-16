Фёдоров: четверной аксель? Четыре с половиной и пять уже возможны, а дальше — нет

Российские фигуристы Арсений Федотов, Лев Лазарев и Григорий Фёдоров высказались о четверном акселе, который на соревнованиях покорился лишь американцу Илье Малинину.

«Мне ещё есть что учить, кроме этих сложных прыжков. Не знаю, сделает ли это кто-то ещё в будущем», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



«Думаю, это возможно, но мне тоже есть что учить, помимо этого», — сказал Лев Лазарев.



«Думаю, четыре с половиной и пять уже возможны, а дальше — нет. Пять — мне кажется, это максимум», — заявил Григорий Фёдоров.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Пермь

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1. Арсений Федотов (Москва) – 179,61.

2. Лев Лазарев (Москва) – 177,81.

3. Григорий Фёдоров (Москва) – 161,86.