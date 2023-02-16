Ученица Плющенко высказала недовольство относительно судейства на первенстве России

Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Софья Титова после выступления с произвольной программой на первенстве России высказала недовольство относительно судейства.
«Выступить, я считаю, получилось хорошо. Конечно, сальхов первый… Но всё хорошо. Турнир прошёл нормально, организация понравилась, всё хорошо было сделано, но прокаты… Короткая не очень понравилась. Не очень довольна своими оценками за произвольную. В прошлом сезоне я набирала на шесть баллов больше только с одним тройным акселем. Сейчас я сделала два тройных акселя и четверной сальхов на выезд, причём во второй половине. И такие баллы… Мне не очень понравились. Не знаю, с чем связываю, вот так вот поставили. Судят ли строже, поскольку главный старт в сезоне? Они кого как судят, всех по-разному», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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