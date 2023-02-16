Любовь Рубцова: кумир — Саша Трусова. Нравится её характер и прыжки

Любовь Рубцова подвела итог своего выступления на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Рубцова, у которой в ходе сезона была серьёзная травма ноги, выступала в сильнейшей разминке и по итогам соревнований займёт не ниже седьмого места.

«Как здоровье после травмы? Уже лучше, всё хорошо. Прокат — можно было бы лучше, но всё равно неплохой. Была ли цель? Попасть в шестёрку. Что сказал тренер? Сказал, что можно было бы тулуп тройной прыгнуть, но всё равно было неплохо. Какие цели на остаток сезона? Я бы хотела съездить на финал, на ещё одну Россию, хотелось бы, конечно, попасть в сборную России. К финалу, думаю, попробую четверной риттбергер. Аксель не буду пока прыгать. Из-за травмы? Да. С риттбергером полегче. Действительно ли хотели прыгать четверной риттбергер здесь, как было в заявке? Да, но в конце уже передумали. Как получилось так быстро восстановиться? Как-то получилось (улыбается). Сами не знали, сможем ли поехать сюда, но в итоге восстановилась. Если посчитать новый год, не тренировалась четыре недели. Кто кумир в фигурном катании из старших? Саша Трусова. Нравится её характер и её прыжки», — передаёт слова Рубцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.