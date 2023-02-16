Тренер Тамара Москвина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина сообщила, что перенесла плановую операцию по замене тазобедренного сустава.
«Была плановая операция по замене тазобедренного сустава», — приводит слова Москвиной «РИА Новости Спорт».
81-летняя Москвина является шестикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Среди её учеников — чемпионы мира в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, призёры чемпионатов мира Елена Бечке и Денис Петров, Юко Кавагути и Александр Смирнов.
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