Тренер Тамара Москвина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина сообщила, что перенесла плановую операцию по замене тазобедренного сустава.

«Была плановая операция по замене тазобедренного сустава», — приводит слова Москвиной «РИА Новости Спорт».

81-летняя Москвина является шестикратной чемпионкой СССР, вице-чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Среди её учеников — чемпионы мира в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также олимпийские чемпионы Елена Валова и Олег Васильев, Наталья Мишкутёнок и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, призёры чемпионатов мира Елена Бечке и Денис Петров, Юко Кавагути и Александр Смирнов.