Прокат Софьи Титовой, после которого Евгений Плющенко раскритиковал судей. Видео

Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова из-за неудачного проката короткой программы в произвольной выступала в первой разминке. Спортсменка исполнила два тройных акселя (сольный и в каскаде с двойным тулупом) и каскад четверной сальхов – тройной тулуп во второй половине программы, за что полагается надбавка. При приземлении с сольного четверного сальхова фигуристка упала. Кроме того, судьи посчитали его недокрученным. Ещё одно снижение Софья получила за неверное ребро на тройном лутце.

За произвольную программу Софья получила 140,72 балла, что вызвало недовольство как спортсменки, так и её тренера Евгения Плющенко.

Занимавшая 16-е место после короткой программы Титова в итоге стала четвёртой.

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