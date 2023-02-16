Вероника Жилина: очень хотела показать тройной аксель с тройным тулупом

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, подводя итоги выступления на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми, вспомнила неудачу в короткой программе.

Жилина прыгнула «бабочку» вместо тройного акселя, оставшись без элемента, и заняла только девятое место. Выиграв произвольную программу, Вероника стала серебряным призёром соревнований.

«В короткой программе я бы очень хотела показать тройной аксель с тройным тулупом. Поработать над вращениями и над дорожкой. Произвольной я довольна, очень хотела бы сделать аксель чисто. Компоненты хотела бы накатать, показать свою программу.



Я бы хотела катать программы с чувством, передать образ зрителям, накатать программу с тройным акселем, чтобы он был стабильным. С тренером пока не разбирали прокат», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.