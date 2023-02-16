Максим Траньков заявил, что пока не решил, выступит ли в турнире шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер и телевизионный ведущий Максим Траньков рассказал, выступит ли в турнире шоу-программ со своей партнёршей и супругой Татьяной Волосожар.
Соревнования впервые пройдут в Москве 18 марта.
«У меня пока нет ответа на этот вопрос. Я два года нигде не выступал, не катался. Довольно сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях. Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным. Я знаю, что есть интерес, нас давно никто не видел с Татьяной [Волосожар] в паре», — приводит слова Транькова Metaratings.
В отличие от супруга Волосожар участвовала в последних сезонах телепроекта «Ледниковый период». В 2021 году Татьяна даже стала победительницей шоу в паре с актёром Фёдором Федотовым.
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