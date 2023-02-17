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Татьяна Мишина — о Нугумановой: талантливая невероятно, но тренироваться не хотела

Татьяна Мишина — о Нугумановой: талантливая невероятно, но тренироваться не хотела
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Тренер Татьяна Мишина рассказала, почему её знаменитый супруг Алексей Мишин отказался работать с перспективной фигуристкой Елизаветой Нугумановой.

«Можно сказать, я первая с ней отказалась заниматься. Дедушка Лизы рос в фигурном катании вместе с Алексеем, поэтому, когда он попросил взять Лизу в нашу группу, это даже не обсуждалось. Девчонка-то неплохая по характеру, не вредная, талантливая невероятно. Но тренироваться не хотела. Всё время находила какие-то отговорки. Недокруты ставят? Понятно почему — засудили. И я с ней долго билась, и Таня Прокофьева, наш хореограф. Объясняли, что надо развиваться, что детская милота в какой-то момент перестаёт работать и надо начинать показывать что-то более солидное.

Алексей меня тогда удивил. Он редко когда бывает способен всерьёз поругаться с учеником. Даже если такое происходит, это никогда не бывает резко или зло. Но вот Нугуманова его тогда хорошо достала. Разом сказал: всё, заканчиваем», — приводит слова Мишиной RT.

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