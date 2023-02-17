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Щербакова и Гончаров выиграли первенство России в танцах на льду с разницей меньше балла

Щербакова и Гончаров выиграли первенство России в танцах на льду с разницей меньше балла
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась произвольная программа в танцах на льду.

Танцевальный дуэт Анна Щербакова и Егор Гончаров стал победителем первенства России, опередив ближайших преследователей Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина менее чем на один балл по сумме двух программ. На третьей позиции оказались Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров
Танцы на льду

1. Анна Щербакова и Егор Гончаров — 181,80 балла.
2. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 180.,98 балла.
3. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 171,75 балла.
4. Анна Коломенская и Артём Фролов — 168,91 балла.
5. Анна Румак и Глеб Гончаров — 167,18 балла.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит в Перми с 14 по 18 февраля.

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