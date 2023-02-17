Щербакова и Гончаров выиграли первенство России в танцах на льду с разницей меньше балла

На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров завершилась произвольная программа в танцах на льду.
Танцевальный дуэт Анна Щербакова и Егор Гончаров стал победителем первенства России, опередив ближайших преследователей Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина менее чем на один балл по сумме двух программ. На третьей позиции оказались Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров
Танцы на льду
1. Анна Щербакова и Егор Гончаров — 181,80 балла.
2. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин — 180.,98 балла.
3. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 171,75 балла.
4. Анна Коломенская и Артём Фролов — 168,91 балла.
5. Анна Румак и Глеб Гончаров — 167,18 балла.
Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит в Перми с 14 по 18 февраля.
- 17 февраля 2023
-
13:35
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
12:47
-
12:25
-
11:45
-
10:35
-
10:17
-
09:51
-
00:58
-
00:50
-
00:45
-
00:25
-
00:05
- 16 февраля 2023
-
23:42
-
23:31
-
22:46
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:16
-
21:03
-
20:39
-
20:33
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:46
-
19:44
-
19:24