Попова считает, что Жилина и Титова имеют право сменить гражданство, если есть запрос

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Плющенко заявил, что учениц его академии Софью Титову и Веронику Жилину засудили на чемпионате России среди юниоров в Перми. По этой причине он не станет препятствовать переходу спортсменок в другие европейские федерации, которые проявляют к ним интерес.

«В любое время любой спортсмен на вес золота. Но мы знаем, что в спорте сложилась непростая ситуация. И сам Евгений Викторович в какой-то момент говорил в интервью, что, если его спортсмены захотят сменить федерацию, он никого не будет удерживать, у него нет крепостных. Если у ребят есть такой запрос, то они имеют полное право это сделать. Если всё согласно документам и правилам и Федерация спокойно отпускает, то почему нет.

У нас очень большой запас юниоров, очень сильные юниоры, и как раз первенство России это показало: невероятный уровень, четверные прыжки. Конечно, любой спортсмен ценен и важен, но нельзя перекрывать им кислород. Каждый волен делать то, что он делает», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Напомним, обе фигуристки неудачно исполнили короткую программу, но в итоге Жилина стала серебряным призёром, а Титова заняла четвёртое место.