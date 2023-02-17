Попова считает, что Жилина и Титова имеют право сменить гражданство, если есть запрос

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Плющенко заявил, что учениц его академии Софью Титову и Веронику Жилину засудили на чемпионате России среди юниоров в Перми. По этой причине он не станет препятствовать переходу спортсменок в другие европейские федерации, которые проявляют к ним интерес.
«В любое время любой спортсмен на вес золота. Но мы знаем, что в спорте сложилась непростая ситуация. И сам Евгений Викторович в какой-то момент говорил в интервью, что, если его спортсмены захотят сменить федерацию, он никого не будет удерживать, у него нет крепостных. Если у ребят есть такой запрос, то они имеют полное право это сделать. Если всё согласно документам и правилам и Федерация спокойно отпускает, то почему нет.
У нас очень большой запас юниоров, очень сильные юниоры, и как раз первенство России это показало: невероятный уровень, четверные прыжки. Конечно, любой спортсмен ценен и важен, но нельзя перекрывать им кислород. Каждый волен делать то, что он делает», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».
Напомним, обе фигуристки неудачно исполнили короткую программу, но в итоге Жилина стала серебряным призёром, а Титова заняла четвёртое место.
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