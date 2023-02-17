Александра Трусова: год назад я пришла к своей цели! Но моя мечта в тот день не сбылась

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова вспомнила события, которые произошли ровно год назад. Фигуристка стала первой в истории женщиной, приземлившей пять четверных прыжков в произвольной программе, но не сумела завоевать олимпийское золото.
Дело в том, что Анна Щербакова получила более высокую оценку за короткую программу, опередив Трусову почти на шесть баллов. Александра выиграла произвольную программу, но всё равно уступила соотечественнице по сумме. Итоговая оценка Щербаковой – 255,95, Трусовой – 251,73.
«Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четверных прыжков в одной программе. И установила 11 олимпийских рекордов!
Но, к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась! Искренне желаю, чтобы ваши мечты сбывались!» — написала Трусова в своём телеграм-канале.
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