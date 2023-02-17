Светлана Журова: обвинить Женю Плющенко в отсутствии патриотизма я не могу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на заявление двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко о возможной смене гражданства его воспитанниками из-за предвзятого судейства.
Плющенко считает, что учениц его академии Софью Титову и Веронику Жилину засудили на чемпионате России среди юниоров в Перми. По этой причине он не станет препятствовать переходу спортсменок в другие европейские федерации, которые проявляют к ним интерес.
«Не нужно воспринимать слова Плющенко всерьёз. Просто эмоции у человека. Я думаю, что он скоро опровергнет свои слова и извинится. Видимо, была ситуация, в которой он посчитал, что его спортсмена засудили. В фигурном катании, к сожалению, всегда есть предмет для споров с судьями. Это такой вид спорта. Видимо, у него случился такой эмоциональный возглас.
Несвойственно правда Жене такое. Но была какая-то ситуация, наверное, в судействе не очень корректная, в его понимании. Стоило, конечно, по-другому, но уже как смог. Неправильно, думаю, в такой ситуации так высказываться. Но обвинить Женю в отсутствии патриотизма я не могу, по крайней мере, он таким не был. Он никуда сам не уезжал, хотя, я думаю, что ситуации были разные. Пройдёт время, он вздохнёт-выдохнет и сам прокомментирует свои слова», — приводит слова Журовой Metaratings.
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