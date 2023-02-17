«Непоколебимый наш с Ромой настрой на победу!» Навка — о танце с Костомаровым на ОИ-2006

Российская фигуристка Татьяна Навка написала пост к 17-летию старта соревнований в танцах на льду на Олимпийских играх — 2006.
Именно в Турине Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, завоевала олимпийское золото. В обязательном танце российский дуэт занял только второе место, уступив итальянской паре Барбара Фузар-Поли/Маурицио Маргальо, но в оригинальном и произвольном танцах Навке и Костомарову не было равных.
«Друзья мои, сегодня 17 лет со дня нашего с Романом обязательного танца на Олимпийских играх 2006 года в Турине.
Серьёзно? 17. Удивительно! Нет у меня ощущения прошедших лет. Да, в жизни, спорте, стране и мире произошли изменения, но когда я вижу этот танец, то ощущение, что это было буквально вчера. Я помню все движения, пластику и тот непоколебимый наш с Ромой настрой на победу! Главное выдержать, выдать, откатать без ошибок, с душой и покорить всех танцем. Как бы сейчас модно назвали «Афирмация дня».
И даже, несмотря на то что в тот день мы заняли только второе место, первое отдали итальянцам, мы с Ромой ни капельки не сомневались, что в итоге будем первыми», — написала Навка в своём телеграм-канале.
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