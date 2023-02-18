Сотникова — о ситуации с Костомаровым: спортсмены не очень здоровые люди в плане психики

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказалась о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

«Спортсмены не очень здоровые люди в плане психики. Но это так, в шутку сказано. Мы все идём всегда до победного, до конца. Будь это температура под 40, мы все выходим, даже если больные. Тут ты не можешь сказать ничего, потому что это такой случай, когда не нужно слов, нужно просто верить, молиться и ждать. Это ужасно, потому что ноги — это рабочий инструмент фигуриста. Об этом трудно говорить, особенно когда знаешь Рому, какой он человек. Он позитивный, настоящий, искренний, весёлый.

У Ромы — сложный случай, поэтому мы, конечно, верим, что всё будет очень быстро заживляться, ему найдут протезы нужные и он встанет на ноги», — приводит слова Сотниковой «Пятый канал».