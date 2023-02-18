Канаева — Щербаковой: продолжай вдохновлять людей своей чистотой и искренностью

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева отреагировала на пост победительницы Игр-2022 в женском одиночном катании российской фигуристки Анны Щербаковой, посвящённый годовщине завоевания золотой медали в Пекине.



«Невероятная! Продолжай вдохновлять людей своей чистотой и искренностью», — написала Канаева в комментариях.

Анна ответила двумя смайлами – смущённой улыбкой и сердечком.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Главной фавориткой Игр была Камила Валиева, но после командного турнира стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной на чемпионате России. Камиле пришлось лично доказывать перед выездной панелью CAS своё право выступить в личных соревнованиях. После такого давления её хватило только на короткую программу, которую Камила выиграла. Щербакова стала второй, опередив Трусову почти на шесть баллов. Отыграть этот отрыв Александре не помогли даже пять четверных прыжков и лучший результат в произвольной программе.