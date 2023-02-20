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Алина Загитова рассказала, как проводит свободное время

Алина Загитова рассказала, как проводит свободное время
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих увлечениях в свободное от спорта время.

«Мне поднимают настроение забавные видео или комедии. Вообще, меня достаточно легко рассмешить, и это здорово, ведь смех продлевает жизнь.

Удаётся ли находить время на себя? Очень люблю уделять себе время – для меня это обязательное условие комфортной жизни. Например, ухаживать за кожей я начала лет в 12 и с тех пор это мой особый ритуал для расслабления.

Также свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики.

Идеальный выходной? Выспаться, позавтракать, сходить на массаж и посмотреть хороший фильм.

Пройтись по магазинам тоже люблю, пообщаться с друзьями. Ещё для меня очень важно провести время в кругу семьи за вкусным обедом или ужином.

Конечно, 24 часа – не так много и их часто не хватает на всё то, что я желала бы сделать, но вышеперечисленное стараюсь уместить в один день», – сказала Загитова в интервью журналу Voice.

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