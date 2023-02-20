Алина Загитова: иногда люди относятся ко мне как к неживой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась о своей популярности.

«То, что происходит сейчас со мной, — это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа — быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов всё равно больше. На льду я сконцентрированный, можно сказать, по-доброму злой человек. А вот вне спорта уже более спокойный», — приводит слова российской фигуристки журнал Voice.

Ранее Алина Загитова выступила с новой программой на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Также она дебютировала на фестивале в роли певицы, спев в дуэте с Zivert.