Алина Загитова: иногда люди относятся ко мне как к неживой
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась о своей популярности.
«То, что происходит сейчас со мной, — это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа — быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов всё равно больше. На льду я сконцентрированный, можно сказать, по-доброму злой человек. А вот вне спорта уже более спокойный», — приводит слова российской фигуристки журнал Voice.
Ранее Алина Загитова выступила с новой программой на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание». Также она дебютировала на фестивале в роли певицы, спев в дуэте с Zivert.
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