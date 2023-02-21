Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Екатерина Рублёва рассказала, в чём сила монреальской школы

Тренер Екатерина Рублёва рассказала, в чём сила монреальской школы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер по фигурному катанию Екатерина Рублёва рассказала, в чём сила монреальской школы, а также выразила желание пробовать на льду что-то новое.

«Пробовать что-то новое всегда в какой-то степени страшно, но тут уж каждый должен решать для себя сам, готов ли он рисковать. Я в своё время, уже став тренером, много думала: в чём сила монреальской школы? Пришла к выводу, что как раз в этом: они не боятся идти на риск. В частности, в том, чтобы переносить современную хореографию с паркета на лёд.

Сейчас же тысячи различных направлений: танцуй что хочешь. Я где-то прочитала, что идея короткой программы Пападакис и Сезорона в стиле Vogue принадлежала Мари-Франс Дюбрей, и Габриэла с Гийомом её поддержали. Мне кажется, когда люди за такое берутся, особенно в олимпийском сезоне, — это сильный ход. С другой стороны, если ты классно катаешься, прекрасно координирован, почему не браться? Но главное для меня в катании Пападакис и Сизерона заключается даже не в этом. А в том, что они досконально понимают, что и зачем делают на льду. Именно к этому я стремлюсь, работая со своими спортсменами», — приводит слова Рублёвой RT.

Новый шаг ВАДА по делу Валиевой. Агентство требует максимального наказания для чемпионки Новый шаг ВАДА по делу Валиевой. Агентство требует максимального наказания для чемпионки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023