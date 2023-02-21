Тренер Екатерина Рублёва рассказала, в чём сила монреальской школы

Российский тренер по фигурному катанию Екатерина Рублёва рассказала, в чём сила монреальской школы, а также выразила желание пробовать на льду что-то новое.

«Пробовать что-то новое всегда в какой-то степени страшно, но тут уж каждый должен решать для себя сам, готов ли он рисковать. Я в своё время, уже став тренером, много думала: в чём сила монреальской школы? Пришла к выводу, что как раз в этом: они не боятся идти на риск. В частности, в том, чтобы переносить современную хореографию с паркета на лёд.

Сейчас же тысячи различных направлений: танцуй что хочешь. Я где-то прочитала, что идея короткой программы Пападакис и Сезорона в стиле Vogue принадлежала Мари-Франс Дюбрей, и Габриэла с Гийомом её поддержали. Мне кажется, когда люди за такое берутся, особенно в олимпийском сезоне, — это сильный ход. С другой стороны, если ты классно катаешься, прекрасно координирован, почему не браться? Но главное для меня в катании Пападакис и Сизерона заключается даже не в этом. А в том, что они досконально понимают, что и зачем делают на льду. Именно к этому я стремлюсь, работая со своими спортсменами», — приводит слова Рублёвой RT.