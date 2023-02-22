ISU подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА по делу Камилы Валиевой.
Накануне апелляцию в CAS подало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Организации едины в том, что предоставленных доказательств недостаточно для оправдания Валиевой, которая по решению РУСАДА была лишена только золота чемпионата России — 2022, во время которого сдала положительный допинг-тест. В отличие от ВАДА, ISU не называет срок возможной дисквалификации фигуристки.
«ISU в полном объёме проанализировал решение РУСАДА, а также материалы дела, и решил подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путём освобождения несовершеннолетних атлетов от санкций.
В рамках апелляции ISU добивается дисквалификации на период по собственному усмотрению CAS, начиная с 25 декабря 2021 года, и аннулирования всех результатов за этот период, включая лишение любых медалей, очков и призов.
Кроме того, CAS должен принять решение о последствиях нарушения антидопинговых правил, совершённого Камилой Валиевой, и определить окончательные результаты командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В интересах всех фигуристов ISU продолжает настаивать на рассмотрении этого дела без дальнейших неоправданных задержек», — говорится в заявлении ISU.
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