«Было десять номеров — и десять «Кармен». Каташинская — о музыке в фигурном катании

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам Марина Каташинская высказалась о роли музыки в фигурном катании.
«Однозначно можно подметить, что новый виток развития фигурного катания начался, когда позволили использовать музыку со словами. Раньше фигуристы выступали, как правило, под классический композиции, и дети не особо горели. Сейчас мы слышим, как фигуристы выступают под российские и зарубежные хиты, добавляется, конечно, огонёк. Раньше на каждом турнире было десять номеров — и десять «Кармен». И так как танцоры и фигуристы напрямую связаны с музыкой, какая-то составляющая отпадала, это всё было как-то очень посредственно. Сейчас вот новый виток, и, конечно, вместе с этим добавляется танцевальная составляющая. Мы много берём из контемпа, из джаза, из латиноамериканских танцев. Есть огромный простор, где с детьми можно творить какие-то вещи под современные классные композиции. Это всё добавляет зрелищности и привлекает новую аудиторию», — сказала Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полностью интервью с трёхкратными чемпионами мира по спортивным танцам Мариной и Артемием Каташинскими можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 февраля, в 10:00 мск.
- 23 февраля 2023
-
23:30
-
23:04
-
23:00
-
22:00
-
21:43
-
21:28
-
21:10
-
21:00
-
11:55
-
00:07
- 22 февраля 2023
-
19:33
-
18:38
-
16:40
-
16:28
-
14:16
-
13:13
-
10:36
-
09:05
-
08:50
-
08:10
-
07:50
- 21 февраля 2023
-
23:19
-
23:00
-
22:48
-
22:48
-
22:18
-
22:00
-
21:35
-
21:00
-
20:00
-
19:03
-
18:46
-
18:45
-
18:31
-
17:52