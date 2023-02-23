«Было десять номеров — и десять «Кармен». Каташинская — о музыке в фигурном катании

Трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и восьмикратная чемпионка России по спортивным танцам Марина Каташинская высказалась о роли музыки в фигурном катании.

«Однозначно можно подметить, что новый виток развития фигурного катания начался, когда позволили использовать музыку со словами. Раньше фигуристы выступали, как правило, под классический композиции, и дети не особо горели. Сейчас мы слышим, как фигуристы выступают под российские и зарубежные хиты, добавляется, конечно, огонёк. Раньше на каждом турнире было десять номеров — и десять «Кармен». И так как танцоры и фигуристы напрямую связаны с музыкой, какая-то составляющая отпадала, это всё было как-то очень посредственно. Сейчас вот новый виток, и, конечно, вместе с этим добавляется танцевальная составляющая. Мы много берём из контемпа, из джаза, из латиноамериканских танцев. Есть огромный простор, где с детьми можно творить какие-то вещи под современные классные композиции. Это всё добавляет зрелищности и привлекает новую аудиторию», — сказала Каташинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полностью интервью с трёхкратными чемпионами мира по спортивным танцам Мариной и Артемием Каташинскими можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 февраля, в 10:00 мск.