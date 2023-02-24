Боброва — о Жилиной: очень расстраивает её лицо, она не проживает вообще ничего

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась об отсутствии эмоций у спортсменки академии «Ангелы Плющенко» Вероники Жилиной в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.
«Мне вообще очень нравится Вероника Жилина. Я за ней давно слежу и хочу очень пожелать им с тренером классной дальнейшей карьеры. Но так как это уже достаточно высокий уровень, такая заявка на будущее, я всегда смотрю более глубоко, вкапываюсь, что же можно ей ещё пожелать, в чём она может улучшиться. И когда смотрю, меня очень расстраивает на данный момент её лицо: она не проживает вообще ничего. У неё красивые руки, у неё развёрнутые ноги, она пластичная, у неё классная фигура, красивые прыжки, быстрые вращения — есть всё. Но, когда я смотрю, я не погружаюсь в это, потому что она не погружается.
В произвольной тоже. Танго Роксаны: какая-то страсть должна быть. У неё позы классные, я слежу за линиями всегда — у неё это есть, здорово, и скорость, всё. Но она как начинает с таким лицом, она с ним и заканчивает. Даже дорожку, даже когда всё прыгнула, даже когда всё хорошо, даже когда поклон делает. Она улыбнулась один раз, когда вышла к Жене [Плющенко], и он ей что-то сказал, похлопал по плечу.
Ну эмоции покажите — это же искусство. Я могу всё спустить на то, что это пока юниоры. Они следят за техникой, сложными прыжками и так далее, поэтому не считаю это большим минусом, но меня это очень зацепило», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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