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Журанков сравнил поражение фигуристок Плющенко с проигрышем Трусовой на Олимпиаде

Журанков сравнил поражение фигуристок Плющенко с проигрышем Трусовой на Олимпиаде
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Комментатор Андрей Журанков высказался о поражении фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой, подопечных олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на минувшем первенстве России среди юниоров.

«Я понимаю эмоциональный посыл тренера девочек, потому что, конечно, Евгений Плющенко рассчитывал, что они едут за победой, и он понимал, что при таком контенте, который у его девчонок есть, они должны выигрывать. По большому счёту конкурентов нет. Но всё решили ошибки в короткой программе. И мы возвращаемся в Олимпиаду прошлого года: Александра Трусова, короткая программа. У меня такое ощущение на самом деле, что мы ходим по одним и тем же граблям», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

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