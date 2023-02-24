Журанков объяснил, почему не верит в предвзятость к юниоркам Плющенко на первенстве России

Комментатор Андрей Журанков высказался об оценках учениц олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на первенстве России среди юниоров.

«Если посмотреть протокол, берём оценки Титовой: где её засудили, я, честно говоря, здесь не вижу. Начнём с того, что в короткой программе оценка за компоненты — если у нас засуживают, то в компонентах — Горбачёва получает в компонентах 33,03, Садкова получает 31,10 — второе место. Жилина на девятом месте, без элемента получает за компоненты 31,91, больше, чем Садкова на втором месте; Софья Титова получает за компоненты на 16-м месте, без каскада — 31,15.

Многие, когда прочитали то, что сказал Евгений Плющенко, могли подумать, что девчонок просто зарубили и похоронили. Короткая программа показывает, что совершенно никакой предвзятости по большому счёту не было», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».