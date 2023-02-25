Фигурист Тихонов высказался о возможном возвращении россиян на международные старты

Российский фигурист и тренер, чемпион мира Алексей Тихонов, выступавший в спортивной паре с Марией Петровой, высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Год назад российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, сейчас концепцию, правила и условия их возвращения на старты Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с международными федерациями по видам спорта.

«Очень надеюсь, что безнадёга заканчивается, хотя рано об этом говорить, давайте подождём. Ситуация, правда, невероятно сложная, в том числе в спорте. Но я надеюсь, что здравый смысл, добро в конце концов восторжествуют. Люди же не дураки! Понятно, что есть невероятное давление со многих сторон на олимпийское движение, весь спорт, но то, что мы слышим, не совсем безнадёжно. Надеюсь, что они будут верить в спорт, дружбу, Олимпийскую хартию. То, для чего создавалось олимпийское движение — объединять людей, дарить им красоту, дружбу, эмоции. Мир? Бесспорно. Мир тоже», — приводит слова Тихонова «Спорт-экспресс».