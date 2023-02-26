Вайцеховская прокомментировала снятие Трусовой с финала Гран-при России

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская выразила мнение, что серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова близка к завершению карьеры.

Ранее стало извеcnно, что Трусова не выступит в финале Гран-при России по фигурному катанию, который пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.

«Пропуск финала Гран-при России, куда серебряная медалистка Игр в Пекине отобралась благодаря третьему и второму местам на тех этапах, где выступала, фактически означает для спортсменки завершение сезона. То есть даже в том случае, если Саша продолжит тренировки и поставит новые программы к осени, перерыв между выступлениями в соревнованиях составит у неё почти год.

А это слишком большой срок, чтобы вернуться, не растеряв прежних качеств. Которые у Трусовой, если сравнивать нынешнее состояние фигуристки с тем, что было год назад, в значительной степени потеряны. Для выступлений в шоу Саша по-прежнему находится в прекрасной форме, но спорт – это совсем другая история.

Означает ли это, что большая спортивная карьера будет завершена? На мой взгляд, да. В этом, кстати, не будет ровным счётом никакой трагедии. Не первый, как говорится, случай и наверняка не последний. Четыре года назад точно так же верилось в возвращение Медведевой, и сейчас Саша фактически повторяет тот самый путь, который прошла Женя после Пхёнчхана.

Вице-чемпионка Игр-2018 тогда сменила тренера, долго лечила травмы, начала было выступать на турнирах, но отказалась от самого главного старта – чемпионата России в Красноярске, сославшись на внезапно сломавшийся ботинок. На этом соревновательная история была окончательно завершена.

Трусова продолжает успешно выступать в шоу, но эти номера и близко не требуют той самодисциплины, которая необходима, чтобы загнать себя в рамки тренировочного режима на долгий срок. Работать на износ с течением времени становится сложно, да и зачем, когда менее обременительные и при этом более привлекательные предложения продолжают поступать? Как, например, нынешнее — стать воплощением Огня на открытии игр «Дети Азии» в Кемерове, а в апреле отправиться в месячные гастроли по стране в рамках большого тура», – написала Вайцеховская в своей колонке для «RT на русском».