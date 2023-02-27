Фигурист Максим Автушенко одержал победу на играх «Дети Азии»

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Максим Автушенко одержал победу на вторых международных зимних спортивных играх «Дети Азии» в Кузбассе, набрав за две программы 235,42 балла. Серебряным призёром стал Александр Чмиль из Челябинска с суммой 215,48 балла. Бронзовая медаль у фигуриста из Минска Василя Бараховского – 204,48.

16-летний Автушенко исполнил в произвольной программе два тройных акселя (сольно и в каскаде). В сезоне-2022/2023 Автушенко стал вторым на чемпионате Москвы, а на первенстве России среди юниоров занял 14-е место.

Фигурное катание. «Дети Азии». Новокузнецк

Юноши

1. Максим Автушенко (Москва) – 235,42.

2. Александр Чмиль (Челябинск) – 215,48.

3. Василь Бараховский (Беларусь) – 204,48.