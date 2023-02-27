Тренер объяснил, почему Худайбердиева и Базин не выступят в финале Гран-при России

Тренер Денис Самохин рассказал, почему его подопечные, чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не вошли в список участников финала Гран-при России по фигурному катанию.

Финал Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.

«У нас всё в порядке. Участвовать в финале Гран-при не планировали и не будем. На турнире шоу-программ выступать планируют», — приводит слова Самохина ТАСС.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве.

Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России в отсутствие сильнейших танцевальных дуэтов страны последних лет, которые пропустили сезон-2022/2023 по разным причинам. Их победа многим показалась спорной, потому что танцоры не избежали ряда ошибок и даже падений.