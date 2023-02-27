Фигуристка Елизавета Нугуманова: в этом году у меня запланирован большой тур

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая перед сезоном-2022/2023 со скандалом сменила тренера, рассказала о планах на ближайший год.

В межсезонье Нугуманова обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в издевательствах, чем спровоцировала громкий скандал. После смены наставника в соревнованиях Елизавета не участвовала.

«На этот год я ставлю задачу учиться, развиваться в разных направлениях, поскольку считаю, что в жизни спортсмена не должен присутствовать только спорт. Любому человеку нужно постоянно учиться чему-то новому, совершенствоваться.

Что же касается спорта, в этом году у меня запланирован большой тур, будет очень много ярких интересных шоу. В общем, планы достаточно обширные и разносторонние. Как в спорте, так и в жизни главное — стремление вперёд!» — приводит слова Нугумановой Persono.