Фигуристка Елизавета Нугуманова: в этом году у меня запланирован большой тур

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова, которая перед сезоном-2022/2023 со скандалом сменила тренера, рассказала о планах на ближайший год.
В межсезонье Нугуманова обвинила тренерский штаб Евгения Рукавицына в издевательствах, чем спровоцировала громкий скандал. После смены наставника в соревнованиях Елизавета не участвовала.
«На этот год я ставлю задачу учиться, развиваться в разных направлениях, поскольку считаю, что в жизни спортсмена не должен присутствовать только спорт. Любому человеку нужно постоянно учиться чему-то новому, совершенствоваться.
Что же касается спорта, в этом году у меня запланирован большой тур, будет очень много ярких интересных шоу. В общем, планы достаточно обширные и разносторонние. Как в спорте, так и в жизни главное — стремление вперёд!» — приводит слова Нугумановой Persono.
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